Prefeitura de Vilhena abre Processo Seletivo com 12 vagas

Serão selecionados docentes nas áreas de Pedagogia (6), Pedagogia ou Letras (1), Língua Portuguesa (1), Matemática (2) e História (2), que atuarão em jornadas de 40 horas semanais e receberão remuneração de R$ 2.298,80 e Auxílio-Alimentação de R$ 200,00.

Vale lembrar que estas oportunidades são destinadas às Escolas Municipais de Ensino e Instituto Fundamental (E.M.E.I.E.F) Maria Paulina Donadon, Progresso e Tenente Melo, respectivamente, sendo todas na área rural de Vilhena.

As inscrições iniciaram no dia 3 de julho de 2017, e seguem até o dia 7 deste mês, no horário das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4134, bairro Jardim América, em Vilhena.

A avaliação dos concorrentes constará de Análise de Currículo e Avaliação de Títulos, etapa de caráter classificatório e eliminatório, onde os títulos deverão ser entregues pessoalmente na Comissão do Processo Seletivo, na Sala da Secretaria Municipal de Educação

O presente Processo Seletivo terá validade de seis meses, a contar da data da homologação do Resultado Final publicado no Diário Oficial de Vilhena (DOV), podendo ser prorrogado por igual período, conforme o edital completo em nosso site.

Fonte: André Fortunato

Foto: Divulgação