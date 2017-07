R$ 300 mil em prêmios no sorteio deste domingo do Agrocap

O Agrocap contribuição premiável, querido no interior do estado e Cone Sul, sorteará neste domingo, 9, R$ 300 mil em prêmios.

Para a edição de número 15, o título de capitalização entregará 24 veículos, ou simplesmente a quantia de R$ 300 mil. Serão 20 motos nos giros da sorte, uma Honda Biz no 1º prêmio, uma Honda Bros 160 no 2º, um veículo Fiat Mobi no 3º e uma caminhonete Fiat Toro no 4º prêmio. No último sorteio, que agora é realizado quinzenalmente, três moradores de Vilhena foram comtemplados.

O título pode ser adquirido em vários pontos da cidade. Confira a premiação no vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação