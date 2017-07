Resultado do sorteio das 5 cartelas para a EXPOVIL

A 32º Expovil acontece entre os dias 05 e 09 de julho, são 130 mil reais em prêmios.

O Extra de Rondônia em parceria com o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) sorteou cinco cartelas para edição da Expovil.

Os ganhadores podem retirar seus ingressos na quarta-feira, 05, das 08h00 às 11h30 ou das 14h00 às 17h00. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação, com foto.

Os ganhadores são:

Mário Fernando Pereira

Adrielly Marinho

Eduardo de Araújo Santos

Elber Antônio Pontes

Fabiana Cristina Souza

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia