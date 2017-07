Ações da prefeitura serão mostradas no “gabinete itinerante” na Expovil

Como forma de levar ao público as ações desenvolvidas nos diversos setores públicos, a prefeitura de Vilhena terá à disposição o “gabinete itinerante” durante as cinco noites da exposição agropecuária de Vilhena (Expovil).

A ação envolveu secretários municipais e servidores, que farão a exposições de suas atividades no evento.

Idealizado pela prefeita Rosani Donadon e a secretária de educação, Raquel Donadon, o “gabinete itinerante” atuará diretamente com os visitantes, explicando o plano de ação de cada pasta, tem a coordenação do servidor público David Paul Vargas.

É a primeira vez o “gabinete itinerante” é implantado na Expovil, e a expectativa é que o local seja visitado também por autoridades políticas estaduais e federais. “É uma forma de aproximar a gestão pública ainda mais da comunidade”, salientou Vargas.

A Expovil, que inicia nesta quarta-feira, 5, e vai até domingo, 9, é a maior feira agropecuária da região do Cone Sul de Rondônia e a expectativa é que mais de 10 mil pessoas visitem o parque diariamente. “É obrigação do gestor público expor as ações à população, e a Expovil será essa oportunidade para estar ao lado dos munícipes. Além disso, o ‘gabinete itinerante’ visa dar transparência aos nosso atos. Nossa gestão trabalha diuturnamente para melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses”, ressaltou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria