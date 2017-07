Agentes Penitenciários apreendem vários celulares no presídio Cone Sul

Durante os últimos 90 dias, diversos aparelhos celulares foram apreendidos pelos Agentes Penitenciários nas dependências do presídio Cone Sul.

Conforme apurado, os aparelhos normalmente são envolvidos em borrachas, para que não sejam danificados, já que são arremessados de fora para dentro do presídio.

Na noite desta terça-feira, 04, uma nova tentativa de arremessar celulares para os presos foi frustrada pelos agentes.

Em conversa com a direção do presídio, foi informado que todas as apreensões que são realizadas nas dependências da unidade prisional são registradas na delegacia de Polícia Civil, que já vem investigando os casos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia