Barcelona se prepara para a final neste sábado

A final do campeonato Rondoniense Sicoob acontecerá neste sábado, 08, no estádio Portal da Amazônia.

E para levar a taça da competição o Barcelona precisará marcar pelo menos um gol durante o jogo, e trabalhar bem para que o Real Ariquemes não marque nenhum a seu favor.

De acordo com o técnico Thiago Batizoco, o time está seguindo uma programação dura, que organizaram junto à equipe técnica. Nos treinos estão sendo trabalhados os lances que nos jogos anteriores haviam sido falhos.

Em relação ao time titular que entrará em campo, a única duvida era quanto à participação de Pato, pois estava em acompanhamento médico devido a algumas lesões.

Mas, diante da melhora o jogador volta a treinar nesta quarta-feira, junto à equipe e irá se preparar para o jogo.

O técnico afirma que o jogo contra o Furacão do Vale Jamari será definido por técnicas e detalhes, pois nenhum dos times entrarão em campo com vantagens.

Segundo o Batizoco os times não chegaram à final por acaso, pois todos mostraram seu potencial. E neste jogo o Barcelona precisará de uma atenção especial para alcançar a esperada vitória.

Thiago finalizou dizendo que espera o apoio da torcida, fazendo com que a casa fique lotada para o confronto de sábado.

Pois, “o torcedor é nosso 12º jogador e no futebol muitas vezes você tem que fazer com coração e alma, e é dessa forma que tenho trabalhado com minha equipe”.

Texto: Petter Vargas

Fotos: Petter Vargas