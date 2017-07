Deputada estadual e prefeita visitam stand do Extra de Rondônia na Expovil

A deputada estadual Rosangela Donadon e a prefeita de Vilhena Rosani Donadon visitaram o estande do jornal Extra de Rondônia, na abertura da 32ª edição da Expovil.

Durante a visita, a chefe do executivo vilhenense e a parlamentar ressaltaram a importância da participação da população no evento e como ele acaba contribuindo para a economia da cidade e gerando empregos.

Segundo elas houve bastante apoio por parte da prefeitura e emendas destinadas a festa, para contribuição da economia, turismo e agronegócio.

A deputada finalizou comunicando que no próximo sábado a partir das 19h00 será a inauguração do espaço para as festividades. Todos estão convidados para prestigiar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net