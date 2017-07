Em Vilhena, ministro da Defesa garante intensificar proteção nas fronteiras

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, desembarcou no aeroporto Brigadeiro Camarão por volta das 11h desta quarta-feira, 5.

A visita, que durou pouco mais de 2 horas, teve por finalidade acompanhar as ações da operação “Ostium”, que visa intensificar a vigilância do espaço aéreo na fronteira na Amazônia brasileira.

Neste sentido, Vilhena é município imprescindível para a fiscalização, por estar localizado próximo à Bolívia.

A princípio, ao desembarcar no aeroporto vilhenense, Jungmann foi recepcionado pela prefeita Rosani Donadon e o deputado estadual Luizinho Goebel. Depois, se reuniu com o pessoal da aeronáutica e acompanhou de perto os trabalhos realizados pela Força Aérea Brasileira (FAB). Logo em seguida, concedeu entrevista à imprensa local.

O ministro salientou que a “Ostium” foi criada para reforçar a vigilância no espaço aéreo sobre a região de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Na operação, a FAB faz uso de diversos tipos de aeronaves e radares, mantendo o serviço de alerta da área de fronteira 24 horas ativado, com atuação imediata e possibilidade de abate em casos suspeitos

“O controle e a proteção dos mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre do Brasil é um desafio para todos nós”, avaliou.

Após a coletiva, o ministro embarcou no avião da FAB com destino aos municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques.

Esta é a segunda vez que Jungmann visita Vilhena neste ano. A primeira aconteceu no dia 19 de janeiro, quando foi recepcionado por autoridades municipais no aeroporto local.

Texto e foto: Extra de Rondônia