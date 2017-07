Empresários promovem comemoração no aniversário de Cabixi

Devido à crise, a prefeitura do município de Cabixi não vai promover festa este ano em comemoração aos 29 anos de emancipação político administrativo.

Com isso, o proprietário da Lanchonete Copo Cheio e Cantinho do Espeto, vão organizar uma festa que será realizada no próximo sábado, 8.

O evento ocorrerá na Praça no centro da cidade, a partir das 19 horas com moda de viola e a partir das 23 horas a animação será por conta da banda H Galera do Forró.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia