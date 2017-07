EXPOVIL: inicia hoje a maior festa do Cone Sul; com show de Bruno & Marrone

Inicia hoje quarta-feira, 05, a maior festa do Cone Sul de Rondônia, a Expovil. Tendo como atração queima de fogos e o show de abertura com a dupla Bruno & Marrone.

Durante a festa terá sorteios e bingo com prêmios de mais de R$ 130 mil.

Já no dia 6, será o inicio do rodeio profissional, com show universitário de Léo & Rafael.

No dia 7, rodeio e show da dupla Ataíde & Alexandre.

Dia 8, continuidade do rodeio e show com a dupla Humberto & Ronaldo.

E no domingo, dia 9, encerramento da festa com portões abertos, “Dia de Negócios” e missa.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução