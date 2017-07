Extra de Rondônia estará presente na 32ª Expovil

O site de notícias mais acessado do Cone Sul, Extra de Rondônia, vai manter os internautas informados de tudo o que acontece na festa agropecuária de Vilhena, a Expovil, que começa na noite desta quarta-feira.

A equipe do site estará num estande dentro do parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, local do evento, e estará aberto a visitas.

Tudo o que ocorrerá dentro do parque durante os nove dias do evento terá a cobertura no site. O jornal estará divulgando as premiações, os shows e as entrevistas feitas durante a festa.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia