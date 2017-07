Falta de atenção causa acidente com caminhão coletor de lixo em Corumbiara

O incidente aconteceu nesta terça-feira, 4, próximo a prefeitura de Corumbiara.

De acordo com informações, o motorista do caminhão Ford caçamba coletor de lixo estacionou e foi até a prefeitura, porém, deve ter deixado o cargueiro em ponto morto, com isso, o caminhão acabou se deslocando e bateu no muro de uma casa.

Apesar de ter destruído parte do muro, não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta