Idosa de 66 anos é espancada por três indivíduos durante assalto

O fato ocorreu por volta das 18h00 de terça-feira, na Avenida Juracy Correa Muller, no bairro Parque São Paulo, em frente à Escola Municipal Professor Luiz Carlos Paula Assis, em Vilhena, onde uma idosa foi espancada por três assaltantes.

Segundo informações, a idosa de 66 anos, teria aberto o portão para um casal, a bordo de uma motocicleta, que se mostrou interessado em alugar uma casa localizada no mesmo quintal que a sua, momento este, em que um outro indivíduo chegou a pé e sobre fortes ameaças, anunciou o assalto.

O trio, após espancar a idosa com socos e chutes, fugiram levando diversos pertences da vítima e uma certa quantia em dinheiro. A idosa, que desmaiou após as agressões, foi encontrada no chão da sala por sua filha, que acionou a Polícia Militar e uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A vítima, que apresentava vários ferimentos na região da face, sangramento pelo ouvidos e vômitos, foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional onde permanece internada.

Várias diligências foram realizadas por guarnições da Polícia Militar (PM) e pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), em prol de localizar os agentes do crime, porém, devido ao fato da vítima não ter condições de prestar esclarecimentos sobre as características físicas dos assaltantes, ainda não se tem informações do paradeiro dos mesmos.

