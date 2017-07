SEMAS inicia novos cursos profissionalizantes para moradores do residencial “União”

Programa vai beneficiar inúmeras famílias com geração de emprego e renda

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em conjunto com a empresa Habitar, iniciaram a realização de novos cursos profissionalizantes para os moradores do residencial “União”, em Vilhena.

A abertura aconteceu com evento que reuniu várias autoridades, entre eles a prefeita Rosani Donadon e a secretária municipal de Assistência Social, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

De acordo com Ivete Pires, os cursos disponibilizados, que terão período de 30 dias, são de manicure e cabeleireiro. “As pessoas sairão daqui e gerar emprego e renda. Esse é o nosso objetivo: a ressocialização destas pessoas. A área social é uma preocupação da nossa prefeita Rosani Donadon. Ela nos deu autonomia para fazer o melhor nesta área e assim proporcionar melhorias na qualidade de vida dos vilhenenses”, disse.

Gilcilene Costa, responsável pela empresa Habitar, explicou que a intenção do projeto é melhorar as condições de vida destes moradores. “É um projeto técnico/social de habitação que visa ajudar as famílias de baixa renda que ganharam as moradias. Essas pessoas ganharam as casas e, agora, os cursos proporcionarão a elas independência financeira. Este projeto já vem aprovado pela Caixa Econômica Federal. Agrademos à prefeita Rosani Donadon pelo apoio e fazer com que esses cursos aconteçam no CRAS”, ressaltou.

Para a prefeita Rosani Donadon, a prefeitura vai continuar reforçando essas parcerias que têm por finalidade ajudar as famílias mais necessitadas do município de Vilhena. “É motivo de muita alegria participar da abertura do projeto, que vai beneficiar inúmeras famílias. Estamos trabalhando empenhados para melhorar a qualidade no município, muitas coisas já estão mudando e em breve nossa cidade vai viver um novo momento”, ressaltou a prefeita.

