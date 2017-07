Tudo pronto para começar a 32ª Expovil

Tudo pronto para começar a maior festa do Sul de Rondônia nas dependências do parque de exposição Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

Aos poucos as pessoas estão chegando, e daqui a pouco a abertura oficial com show pirotécnico e a apresentação dos Cowboys que irão participar do Rodeio Profissional. Além da apresentação dos prêmios, e da Rainha da festa juntamente com as princesas do evento.

Além disso, hoje tem bingo de um veículo zero quilometro e show com a dupla Bruno & Marrone.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net