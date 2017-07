Capitão da PM é empossado diretor da escola militar em Vilhena

A cerimônia de posse da direção do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPMV) pelo Capitão Cicero Rodrigues da Silva, aconteceu na tarde de segunda-feira, 3, no auditório do Colégio, em Vilhena.

No evento estiveram presentes o comandante do 3°BPM Paulo André Santos de Souza, o subcomandante Diego Batista de Carvalho, Tenente. PM Francinei Batista do Vale, Vereador e subtenente Carlos Suchi, a Coordenadora Regional da SEDUC de Vilhena, Oracina Godinho e funcionários da instituição de ensino.

O comandante do 3º BPM agradeceu o bom trabalho prestado pelo Capitão Cicero Silva à frente do batalhão, enfatizando a ideia de ser firme nos ideias para a orientação de bons alunos e cidadãos.

O diretor da escola cumprimentou os presentes e divulgou os planejamentos do método de ensino que será implantado na escola e estimulando a todos trabalharem juntos, com a finalidade de obter bons resultados na vida escolar e social dos estudantes.

“Eis que o primeiro passo foi dado, o caminho será longo. Eu sei, hoje me apresentei de maneira formal à comunidade escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Porém, neste ato simples, que contou com a presença do comandante do 3º BP Paulo André e do subcomandante Capitão Carvalho e alguns colegas da Polícia Militar. Agradeço pelo auditório cheio e a todo o corpo de funcionários que se fez presente na cerimônia e agradeço pela acolhida,” expressou o diretor do Colégio Militar Tiradentes.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria