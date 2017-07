COLORADO: má localização de faixas de pedestres prejudica trânsito em via de acesso rápido

Motoristas e pilotos de Colorado estão insatisfeitos com a localização de faixas de pedestres fixadas pela Prefeitura Municipal, nos entroncamentos das ruas que dão acesso à Avenida Paulo de Assis Ribeiro, que corta a cidade.

Segundo os condutores, a posição das faixas é inadequado devido ao fato de serem obrigados a parar no meio da principal avenida de tráfego rápido da cidade, para esperar a passagem dos pedestres.

As faixas que foram fixadas exatamente nos entroncamentos com a avenida, sendo algumas antecedidas por um sinal de parada obrigatório, não permite que os condutores que seguem pelas ruas se aproximem da esquina para terem uma completa visualização da Avenida Paulo de Assis, assim como também, paralisa o trânsito da avenida, pois o motorista não pode acessar as ruas, caso haja pedestre na faixa.

O correto, segundo a população, seria que a faixa fosse pintada nas ruas, a cerca de cinco metros antes do entroncamento, assim a segurança dos transeuntes e dos condutores de veículos seria mantida com mais eficácia.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia