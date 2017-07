Dança Sênior celebra junto a atividades do Projeto Mais Educação

A Escola Angelo Mariano Donadon teve oportunidade de vivenciar apresentações de coral, música e arte circense, momento este que demonstra os resultados alcançados pelos dedicados alunos e professores da instituição.

A Secretaria de Educação Raquel Donadon marcou presença e demonstrou alegria diante do espetáculo e talento dos alunos da rede municipal de ensino.

O Grupo de Dança Sênior Amazônia Top, formado no ano de 2013, marcou presença nas atividades que registraram encerramento do Projeto Mais Educação, primeiro semestre 2017. O grupo apresenta uma trajetória de sucesso, sendo o primeiro grupo juvenil a ter registro junto a Dança Sênior do Brasil, hoje composto por alunas do 5º ano, sendo que a cada novo passo muda-se os integrantes, permanecendo o grupo.

Para professora Habilitada Lucimar R. Rodrigues “ a cada ensaio, apresentação vivenciada com a Dança Sênior mais fortaleço a certeza de seus resultados cognitivos, psicomotores e motivacionais desta atividade, vislumbro junto as alunas suas conquistas. Me emociono ao recordar os rostos alegres de cada uma, este ano participamos pela terceira vez de eventos, um mundo novo para essas meninas…”

A Dança Sênior iniciou suas atividades em Rondônia no ano de 2012, através da atual vice coordenadora regional Rosângela Goebel, que também ocupa um cargo a nível nacional, tendo Vilhena como sua base atualmente disponibiliza duas profissionais habilitadas a desenvolver a atividade em grupos, tem no calendário Municipal a data de 31 de maio, para celebrar Mais vida aos Anos e este ano reunir grupos de 03 estados que juntos vivenciaram um dia contagiante.

Autor e foto: Assessoria