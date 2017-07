Dupla vilhenense lançará música de trabalho

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a dupla Jhony e Alipe, de Vilhena, contou que no dia, 19 de agosto, lançarão seu primeiro clipe.

A música de lançamento será a “Estilo MMA”, e terá sua estreia no Old Rach.

Segundo Alipe a história se passa em um octógono e também em uma suíte de hotel. A música possui duplo sentido e relata um romance cômico.

O clipe foi gravado pela Zoom produções, e as gravações foram realizadas no salão de leilão da Associação vilhenense de agropecuaristas de Rondônia (Aviagro), com apoio dos empresários vilhenenses e interpretada por atores da cidade.

A dupla está divulgando um teaser (pequenas chamadas visuais que funcionam como resumo do que será lançado) do vídeo clipe.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação