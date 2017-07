Em Rondônia, homem morre afogado após perder controle de motocicleta e cair em córrego

Na tarde desta quarta feira,(05) mais um acidente de trânsito registrado na zona rural de Ji-Paraná, onde um homem morreu ao cair de motocicleta em um córrego na Linha Santa Rita próximo a Linha 128.

O acidente aconteceu por volta das 15:30 na Linha Santa Rita a aproximadamente 15 km da BR -364.

De acordo com informações a vítima identificada por Dejair Roque Grado, conduzia sua motocicleta CG Titan na Linha Santa Rita sentido a Linha 128 quando ao chegar em uma curva veio a perder o controle da direção da motocicleta vindo a cair no córrego e ficar com as pernas presas entre a motocicleta e uma tora do córrego.

Uma Unidade de Resgate de Corpo de Bombeiros deslocaram até ao Local para realizar o resgate do Corpo do córrego.

A Polícia Militar e Polícia Técnica compareceram no local realizando os trabalhos de praxe e logo na sequencia o corpo foi liberado para os trabalhos fúnebres.

Autor e foto: Plantao Central