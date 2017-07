Em Rondônia, menino de 8 anos é estuprado por pedreiro

O idoso identificado como J. C. S. (65), foi preso na manhã desta quinta-feira (06), acusado de estuprar uma criança de 8 anos em uma residência, localizada no bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito prestava serviços de pedreiro na casa da avó do menino, quando foi flagrado pela tia da vítima que chegou ao local, viu o idoso com o pênis ereto e a criança com a bermuda nos joelhos. A mulher imediatamente foi até a base de policiamento da PM naquela região e denunciou o caso.

Para a polícia, a criança informou que o suspeito colocou o órgão genital na boca dele e tentou fazer sexo anal. A avó do garoto relatou que já havia percebido o interesse sexual do pedreiro pelo neto.

Diante dos fatos, J. C. S. foi encaminhado à Central de Flagrantes para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

