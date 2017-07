Força Tática prende quadrilha em flagrante comercializando drogas

A prisão ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, 06, na Praça do Ginásio de Esportes Geraldão, localizado na Avenida Paraná, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Uma guarnição da Força Tática que realizava patrulhamento, devido denúncias da intensa comercialização de drogas no local acima citado, avistou uma quadrilha composta por dois rapazes e duas jovens, que ao perceber que seriam abordados, tentaram se separar e despistar os militares.

No momento da ação, um dos jovens, mais tarde identificado como Felipe Rafael Batista Lima, de 21 anos, vulgo “Cacaroto”, dispensou um embrulho contendo uma pedra de tamanho considerável de pasta base de cocaína (crack).

Em revista pessoal a Felipe, os militares encontraram o valor de R$380, que primeiramente o mesmo alegou, ter conseguido através de um “bico”. Pouco tempo depois, o jovem mudou sua versão e afirmou ter adquirido o dinheiro através da venda de um aparelho celular, porém, Felipe relatou que o objeto teria sido vendido por R$200, não sabendo precisar a origem do restante do dinheiro.

As duas jovens identificadas como Daliane Nunes dos Santos, de 19 anos e Kemilly Couto Vaijão, de 20 anos, também foram abordadas, juntamente com o quarto integrante do grupo, um menor de 17 anos. Ao serem questionados sobre o que faziam tão longe de suas respectivas residências, afirmaram que há pouco tempo, teriam saído da casa de Felipe e que foram até a praça para passear.

Diante das divergências dos relatos de Felipe, os policiais se descolaram até sua residência, onde fizeram contato com sua mãe, que negou as afirmações dadas pelos jovens e autorizou a realização de uma revista no quarto do filho, onde os militares encontram ao lado da cabeceira da cama, dentro de um frasco de cor amarela, uma porção de entorpecente do tipo maconha.

Após muitas versões desencontradas, Felipe, que anteriormente teria alegado não ser usuário, assumiu ser o dono de todo o entorpecente encontrado e ser usuário de maconha.

Diante dos fatos, os jovens foram conduzidos, juntamente com a droga apreendida, ao Departamento da Polícia Civil para o registro do flagrante. Felipe e o menor apreendido, já possuem passagens pela polícia por outros delitos, inclusive, envolvendo drogas.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia