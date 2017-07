Hoje tem show de Wesley & Mauricio na programação da 32ª Expovil

A Expovil, que realiza esse mês sua 32ª edição, contará na noite desta quinta-feira, 06, com a seguinte programação:

20h30 – Rodeio Profissional em Touro

23h – Show de Prêmios – Sorteio de 1 Chevrolet Onix

23h50 – Show artístico com George Henrique & Rodrigo

Em todos os dias do evento, que irá até domingo, 09, acontece a Feira da Indústria e Comércio de Vilhena (Fenevile), no Salão de Eventos do Parque de Exposições. Funcionamento das 19h às 24h.

Texto: Redação/Aviagro

Foto: extra de Rondônia