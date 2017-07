JOER: Handebol de Cerejeiras classifica três equipes em Vilhena

A escola Estadual Castro Alves (Cerejeiras) ficou entre as três equipes classificadas na modalidade de Handebol na etapa regional Cone Sul dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) que encerra nesta quarta-feira, 05, em Vilhena.

A equipe juvenil masculino ficou com a segunda colocação ao perder pelo placar de 17×16 para a equipe do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) Colorado do Oeste. E o time feminino juvenil venceu por 8 a 5 a equipe da escola estadual Álvares de Azevedo (Vilhena).

Empolgado com o êxito no regional, o técnico Lenini disse, está satisfeito com o desempenho das quatro equipes. “Eles deram o melhor deles. Valeu pela participação nos jogos e o resultado serve para refletir”, e a equipe masculina juvenil se despedi do JOER por chegar ao limite da idade permitida nos jogos escolares, reforçou o técnico Lenini.

As decisões no infantil ocorreram na terça-feira,04. A primeira partida Castro Alves (Cerejeiras) jogou contra o time feminino da escola Santa Lúcia Filipini (Vilhena), fechando o placar de 29x 07. “Este último jogo foi mais difícil. Já estávamos bem cansadas”, conta a goleira Luana Moreira da escola Castro Alves (Cerejeiras).

O JOER reuniu 928 alunos atletas de 32 escolas públicas e privadas de sete cidades do Sul de Rondônia. O JOER regional é classificatório para as etapas estudantis infantil (12 a 14 anos no dia 16 a 25 de agosto) Juvenil (15 a 17 anos no dia 12 a21 de Outubro, na capital Porto Velho)

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Assessoria