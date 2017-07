Professor da Reges/AVEC se destaca em curso de doutorado na Califórnia

Musatti está há um ano realizando doutorado em administração na cidade de San Diego

O professor mestre Roberto Musatti, docente da Rede Gonzaga de Ensino Superior, da qual a Faculdade AVEC fazer parte, está realizando seu doutorado na California International Business University (CIBU) em San Diego na Califórnia, EUA.

O docente que já está ha um ano cursando o mestrado em Administração ainda ficará, pelo menos, mais outro até a conclusão do doutorado.

A CIBU é uma faculdade com raízes na Dinamarca que aceita diversos alunos do mundo inteiro para cursarem doutorado nos Estados Unidos. A faculdade é um celeiro de grandes mentes internacionais.

Musatti que já proferiu dezenas de palestras e ministrou outras dezenas de aulas na Faculdade AVEC, já morou em diversos países e é fluente em inglês, e tem apresentado um grande desempenho no curso, com dissertações e trabalhos com altas notas, e foi convidado para ser o aluno representante da faculdade por um ano, a partir do próximo semestre.

Os estudos do docente brasileiro são patrocinados pela REGES que há anos investe na capacitação e aprimoramento de seus professores, oferecendo patrocínio de cursos de mestrado e doutorado a seus docentes mais brilhantes.

“Fazemos isso, pois queremos que nossos acadêmicos se formem como excelentes profissionais e cidadãos do mundo. Tendo professores com experiência, bagagem de estudos e técnicas pedagógicas conseguimos manter nossos alunos na vanguarda dos conhecimentos e tendências das áreas de nossos cursos”, disse o presidente da REGES, professor José Gonzaga da Silva Neto.

Roberto Musatti salienta que é fantástico o contato com os notáveis professores da CIBU e a possibilidade de obter novos conhecimentos, “Agradeço muito a oportunidade da REGES para este doutorado, onde estou tendo uma gama infindável de oportunidades de adquirir mais e mais conhecimentos, não só na área de administração como também em outras tantas. Espero em breve poder compartilhar esses conhecimentos com nossos acadêmicos da REGES”, disse Musatti.

No fim do mês de abril, Musatti foi muito elogiado por apresentar uma dissertação na disciplina de Direito Internacional, onde conseguiu provar a legalidade da construção de muros para separar palestinos e israelenses, principalmente na cidade Jerusálem.

De acordo com o trabalho do professor da REGES, existe a permissão legal nas leis internacionais para a construção de cercas e muros na divisa de países e cidades, quando os mesmos estão sob ameaça de invasão e terrorismo.

“Mesmo sendo ferozmente criticada pela comunidade internacional, a construção do muro que separa Israel dos assentamentos palestinos é legal, pois os palestinos estavam invadindo as cidades israelenses, principalmente Jerusalem, muitas vezes disfarçados cometendo crimes e atentados terroristas, e a construção do muro se justifica dentro do direito internacional para proteger os cidadãos de ataques terroristas e qualquer invasão em massa. É uma questão de defesa e não de segregação”, salientou Musatti em sua dissertação que obteve nota máxima.

