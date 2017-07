Professor de zumba faz sucesso entre as crianças da escola Omar Godoy

Durante o dia do desafio o professor de zumba Gilmar Rodolfo, do espaço de dança MG ZomBadance, esteve voluntariamente realizando atividades com os alunos da escola Omar Godoy.

A parceria com a escola iniciou em maio, mas devido ao sucesso com as crianças o projetou se estendeu até o fim do ano.

De acordo com a equipe gestora da instituição essas ações tendem a contribuir para o desenvolvimento físico, social, cognitivo e emocional dos alunos, além de ajudar nas relações externas com a comunidade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia