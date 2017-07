Rebanho furtado em Presidente Médici é localizado em Ji-Paraná

Logo após ter tido 11 cabeças de gado furtadas durante a madrugada de terça-feira, 04, um sitiante da zona rural de Presidente Médici espalhou diversos anúncios de recompensa para quem desse informações exatas do paradeiro dos mesmos.

Após divulgações de matérias e posts em redes sociais, o proprietário recebeu inúmeras informações sobre o possível paradeiro do gado, porém, em uma destas, o denunciante informou que havia presenciado uma movimentação de um caminhão descarregando algumas cabeças de gado, em uma chácara situada no final da na Rua Barão do Rio Branco ou T-16, em Ji-Paraná, e que as características dos animais coincidiam com as descritas nos anúncios.

Diante das informações, o proprietário se deslocou até o endereço citado e já na entrada da propriedade, se deparou com alguns de seus animais.

De imediato a Polícia Militar foi acionada e chegando ao local, os militares fizeram contato com uma mulher, que se identificou como esposa do proprietário, porém, afirmou que seu marido não estava. Após algum tempo de espera ainda no local, um homem identificado como Tiago Lopes Estevão chegou e se apresentou como dono da propriedade.

Ao ser indagado sobre a origem dos animais, Tiago alegou que logo pela manhã, teria avistado o gado parado na porteira e apenas havia os colocado para dentro da chácara, até localizar o dono.

Diante dos fatos, Tiago Lopes foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi indiciado pelo crime de receptação. O rebanho, composto por 10 vacas e um boi, que estavam bem debilitados devido às más condições de transporte, foram devolvidos ao dono.

