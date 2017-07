Rosangela Donadon participa de abertura da 32ª EXPOVIL

Demonstrando total interesse pelas atividades de entretenimento no município de Vilhena, além de apoiar a fomentação da economia local, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) se fez presente à 32ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (EXPOVIL), uma das mais antigas e tradicionais festas da região sul de Rondônia.

Acompanhada pela prefeita Rosani Donadon (PMDB) a deputada visitou os stands da imprensa, artesanatos e agroindústrias. Logo após participou na arena da solenidade de abertura oficial do evento, juntamente com toda a diretoria da AVIAGRO.

No próximo sábado, 08 de julho, a diretoria da AVIAGRO realizará a inauguração do espaço utilizado para realização de leilão em que a verba é destinada ao Hospital do Câncer. A construção do curral é uma emenda individual da deputada Rosangela.

Texto e fotos: Assessoria parlamentar