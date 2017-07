Salatiel Rodrigues presidente da OCB/SESCOOP fala do cooperativismo no Estado RO

Salatiel Rodrigues, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO) e Serviço Nacional de Aprendizagem de cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP/RO), visitou o estande do Extra de Rondônia na 32ª Expovil na noite desta quarta-feira, 5, onde fez um breve relato de sua gestão a frente da Cooperativa.

“Nosso negócio é transformar vidas. Oferecemos uma nova oportunidade de empreender para quem acredita num mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos,” disse o presidente.

Tudo começa quando pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio e continua com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para o planeta.

De acordo com Salatiel, o cooperativismo está presente na maior festa agropecuária do Sul de Rondônia, Expovil, trazendo ideias inovadoras para o agronegócio em geral.

Salatiel disse que agronegócio na região do Cone Sul é muito forte e cresce mais a cada dia e a cooperativa está presente em todas as cidades do Estado de Rondônia, para fortalecer e apoiar aqueles que querem crescer.

Ainda, segundo o presidente, os associados tem apoio da entidade em todos os ramos do agronegócio, piscicultura, agricultura, pecuária entre outros.

Além disso, Salatiel relata que a OCB/SESCOOP também enfrentam dificuldades devido à crise, mas está a cada dia buscando inovar e diversificar as ações do sistema com apoio dos associados visando cada vez mais um futuro promissor.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net