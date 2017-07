Sebrae e CDL realizam 7ª Fenevile

Durante evento, o Sebrae subsidiará estandes para empresas do Projeto Agroindústria Empresários e artesãos participaram da abertura da 7ª Feira da Indústria e Comércio de Vilhena (Fenevile). A feira é uma realização do Sebrae em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O evento aconteceu na última sexta-feira (27) no auditório da CDL.

A abertura contou com a presença do secretário municipal do meio ambiente, Jorge Rabello, que foi um dos palestrantes da noite, abordando o tema “Vilhena e seu meio ambiente”, enquanto o palestrante Walmir Étori, com seu jeito carismático, prendeu a atenção de todos com “A arte de vender”, e divertiu os participantes com truques de mágica.

Emerson Silva, Analista Técnico do Sebrae, destacou que as palestras vão ao encontro das necessidades dos empresários sobre saber vender. “As palestras motivaram os colaboradores para a Fenevile. A feira é uma oportunidade para os artesãos e empresários explorarem e comercializarem seus produtos durante a Feira Agropecuária de Vilhena (Expovil)”, destacou.

“O Sebrae este ano reservou cinco estandes para empresas do Projeto Agroindústria exporem seus produtos. A feira fica em um espaço privilegiado dentro do Parque de Exposição e fomenta a economia das empresas e indústrias. Além de artesões e microempreendedores da região, temos colaboradores de outras cidades que expõem seus produtos aqui”, enfatiza Inês Cerutti, organizadora da Fenevile.

No total serão 55 estandes que funcionarão das 19h até a meia-noite, de 5 a 9 de julho, dentro do Parque de Exposição de Vilhena.

Para mais informações sobre a Fenevile acesse sebrae.ro ou envie mensagem via Whatsapp pelo número 9813-5656.

Autor e foto: Dayan Saldanha