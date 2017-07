Vereador parabeniza Cabixi pelo 29º aniversário

Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, o vereador Imar de Lima (PDT) parabeniza a cidade de Cabixi pelos 29 anos de emancipação Político Administrativo.

Leia na nota na integra:

O aniversário de nossa cidade é muito mais do que um marco na vida de cada cabixiense, é sim, uma página que viramos para conquistar novos sonhos e novas realizações. Por isso, com muita alegria, comemoramos o 29° aniversário de emancipação Política Administrativa de Cabixi e na condição de representante do poder Legislativo, sinto-me honrado em fazer parte dessa história. Estamos engajados na Câmara de Vereadores para tornar de Cabixi um município cada dia mais pujante e promissor do Estado de Rondônia. Cabixi é terra de gente que trabalha, e que esta data fique marcada pela esperança de novas conquistas e muitas realizações. Desejamos que a conquista da comunidade sejam sempre crescente, mostrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo ao um Cabixi cada vez melhor. Sou verdadeiramente grato por esta terra que me acolheu, onde construí minha família e fiz muitos amigos. Meu dever como cidadão e como vereador é lutar incessantemente para que Cabixi continue seu desenvolvimento, acolhendo a todos e sendo iluminada pelas conquistas dos destemidos pioneiros que aqui aportaram e construíram este belo e pujante município. Parabéns a todos os cabixienses!

São os cordiais cumprimentos do Vereador Imar de Lima (PDT).

Texto: Extra de Rondônia

Nota: Assessoria

Foto: Divulgação