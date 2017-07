Vilhenenses se preparam para Copa de Karatê Interestilos em Alvorada do Oeste

Com uma delegação formada por três equipes, os caratecas de Vilhena estão intensificando os preparativos para 8ª Copa de Karatê Interestilos que será realizada no município de Alvorada do Oeste, nos dias 05 a 06 de agosto.

A equipe Garra, com 46 competidores, acompanhara a delegação como nos anos anteriores. Em 2016, a Garra obteve a vice liderança e na pontuação geral trouxe para Vilhena 49 atletas, sendo dessas 25 de ouro.

Para copa deste ano, os senseis Breno Oliveira e Cesar Mumberguer acreditam que, mais uma vez, a equipe Garra trará medalhas e a meta é superar a conquista do ano anterior. “Temos atletas experientes de outras competições e estamos apostando no potencial de nossos atletas para uma boa participação, subir no pódio mais vezes e superar a meta de 2016”, comentou Breno Oliveira.

Na manhã de quarta-feira, 05, os dois sensei visitaram o secretário de esportes e cultura, Natal Jacob (Natalzinho) e solicitaram apoio em relação ao transporte até Alvorada do Oeste. “A Garra é uma equipe vencedora e sempre representou Vilhena com bons resultados. O esporte é uma vitrine para expandir as potencialidades do município. Orientei o Breno e o Cesar a apresentarem o pedido formalmente através de oficio para avaliarmos as condições legais e assim colaborar com a viagem da equipe.

Acredito que não haverá nenhum impedimento para a ajuda no translado dos atletas para a competição estadual. Com certeza a prefeita Rosani Donadon apoia e incentiva a prática desportiva em todas as modalidades, como é o caso do Karatê, e estaremos colaboração, ressaltou Natalzinho.

Em 2018, a equipe Garra comemora seus dez anos de implantação em Vilhena. O projeto com aulas de karatê insere crianças a partir dos quatro anos até a maioridade. Atualmente, a Garra funciona na Avenida Capitão Castro, 3660, centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria/Semec

Foto: Ribamar Araújo