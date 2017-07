Acidente de trânsito deixa ciclista ferida no Jardim Eldorado

O acidente envolvendo uma motoneta e uma bicicleta acorreu na tarde desta sexta-feira, 7, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com Brasil (30), localizado no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações de testemunhas, a condutora da motoneta Honda Biz seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido Juína, quando colidiu contra a ciclista, que seguia pela Avenida Brasil (30) e teria tentado atravessar o cruzamento, sentido Porto Velho.

A ciclista sofreu escoriações leves e foi conduzida até pronto-socorro do Hospital Regional por Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A condutora da motoneta não se feriu.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) isolou a área e para a realização da perícia técnica.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia