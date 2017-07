Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas feridas sem gravidade no São José

O acidente ocorreu por volta das 14h15, desta sexta-feira, 7, no cruzamento da Rua Marcos da Luz com a Avenida José do Patrocínio, localizado no Bairro São, próximo ao Supermercado Super Mais 2, em Vilhena.

Segundo relatos de uma das vítimas, um homem de 55 anos, o mesmo seguia pela Avenida José do Patrocínio, sentido Porto Velho, em uma motoneta Honda Biz, com placa de Vilhena, quando tentou entrar a esquerda na Rua Marcos da Luz e foi atingido na lateral, pelo condutor de uma motocicleta Honda CG Titan, também com placa de Vilhena, conduzida por um jovem de 20 anos, que seguia logo atrás e no mesmo sentido.

Na colisão, ambos foram ao solo, porém, o condutor da Biz, apesar de não ter sofrido ferimentos graves, precisou ser conduzido até o pronto-socorro do Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros por sentir dor no ombro esquerdo. Já o jovem, sofreu escoriações leves e afirmou não precisar de cuidados médicos.

A Polícia Militar de Transito (PTRAN) esteve no local e registrou o acidente.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia