Banco da Amazônia comemora 75 anos de mercado

Na manhã desta sexta-feira, 07, o Banco da Amazônia realizou um grandioso coffee Break, para seus funcionários e clientes.

De acordo com o gerente geral Marcos Campos Lima, nestes 75 anos o banco esteve ajudando no desenvolvimento da nossa região norte e de todo o Cone Sul.

Segundo ele, “O Banco é prospero, tem aplicado muitos recursos e mesmo em período de crise a agência vem atuando fortemente para atender as demandas de seus clientes”.

O gerente finalizou ressaltando que o plano safra sofreu algumas alterações e obteve reduções das taxas de juros com cerca de 5,65% ao ano, sendo as mais baixas do mercado. Estando em período propicio para presentear seus clientes.

