Bombeiros são acionados para combater incêndio nas dependências da Granja Brasil

No início da tarde desta sexta-feira, 7, uma Unidade de Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros se deslocou até a Granja Brasil, localizada às margens da Rua Medianeira, na quadra 17, lote 15 do setor 13, em Vilhena, para controlar um foco de incêndio, que teve início de forma desconhecida.

Devido ao clima quente e o vento constante na área, o fogo acabou tomando força e se alastrou por uma parte da propriedade onde o capim estava seco, sendo necessário, além do caminhão dos bombeiros, a utilização de tratores e arados para fazer um aceiro, a fim de evitar que o fogo se propagasse pelas plantações de milho das propriedades vizinhas.

O vento e a fumaça dificultaram o trabalho dos militares e dos condutores dos tratores, porém, as chamas foram controladas e as granjas de frangos e plantações não foram atingidas.





Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia