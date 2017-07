Criança de seis anos morre após ser atropelada por caminhão

Uma criança de apenas 6 anos morreu no início da noite de quinta-feira, 6, ao ser atropelada por um caminhão enquanto andava de bicicleta no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com rua Dom Pedro II, no Bairro Nova Ouro Preto, em Ouro Preto do Oeste.

Segundo o motorista, um homem de 35 anos, ele conduzia um caminhão Mercedes-Benz L 1318, da empresa Takigawa, pela rua Dom Pedro II, sentido a BR-364, quando ao se aproximar do cruzamento com a avenida Getúlio Vargas, teria diminuído a velocidade, momento em que teria visto apenas o vulto de uma criança passando muito rápido na lateral esquerda da cabine e em seguida, ouviu o barulho da batida.

Ao descer do caminhão para verificar o ocorrido, avistou uma criança caída entre seu veículo e uma caminhonete e acionou a Polícia Militar.

O condutor detalhou que uma pessoa muito aflita, provavelmente o pai da vítima, pegou a criança no colo e a colocou dentro de um veículo, levando-a para o hospital municipal. Uma das testemunhas que estavam no local teria presenciado o acidente e confirmado o que o motorista havia relatado aos policiais.

A testemunha informou que, no momento em que o caminhão reduziu a velocidade no cruzamento, avistou a criança em uma bicicleta pela avenida Getúlio Vargas que, sem diminuir a velocidade, fez a conversão à direita, sentido a rua Dom Pedro II, vindo a se chocar na lateral esquerda do caminhão, próximo à roda traseira e, em seguida, caiu. Acrescentou que próximo à esquina havia uma caminhonete estacionada, o que provavelmente teria desequilibrado a vítima no momento em que ela tentou passar entre os dois veículos.

A Polícia Militar foi ao local e avistou a caminhonete estacionada próximo ao cruzamento e o caminhão parado onde ocorreu o acidente. Também presenciou uma grande quantidade de sangue e um material aparentando ser massa encefálica próximo ao para-lama esquerdo do veículo envolvido no atropelamento.

Os militares foram ao hospital municipal onde, em contato com o médico de plantão, o mesmo informou que a criança já teria chegado naquele pronto-socorro sem vida e com perda de massa encefálica pelo ouvido e boca, várias fraturas na mandíbula, escoriações no tórax, pescoço e braço esquerdo.

O motorista foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com o caminhão, sendo apresentado ao comissário de plantão para que medidas cabíveis sejam tomadas por parte da Polícia Judiciária.

Texto: Extra de Rondônia/Rondônia Vip

Foto: Rondônia Vip