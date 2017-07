EXPOVIL: comerciantes reclamam que movimento caiu em relação ao ano passado

A crise parecer ter afetado as vendas dos ambulantes que ficaram do lado de fora do parque de exposições durante esses três dias de festa da Expovil.

O comerciante Ari Inácio Pereira, de 48 anos, conta que nesses três dias de festa, as vendas na sua barraca de espetinho estão inferior a do ano passado. “Não estamos tendo o retorno que esperávamos, o povo está sem grana,” disse o ambulante.

Já Ari, outro empreendedor acredita que a crise econômica seja numa grande parcela a culpa na queda de vendas este ano. Segundo ele, o aumento de concorrência também tem contribuído para o índice negativo. “Da para perceber a crise em Vilhena, as pessoas não estão querendo gastar, só ouço falar em crise,” ressaltou Ari.

Para o vendedor de bebidas, José Benancio de Souza, de 50 anos, disse que está surpreso com as vendas neste ano. “O movimento está fraco, não há vendas, não tem dinheiro,” enfatizou Benancio.

“Só vendemos R$ 110 reais em duas noites de festa, o ano passado em três dias eu já tinha o dinheiro do valor investido, pelo jeito nem vou lucrar o que gastei” diz José.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

