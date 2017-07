Futuro presidente da Câmara Ronildo Macedo fala sobre o público na Expovil

Na noite desta sexta-feira, 7, em visita ao estande do Extra de Rondônia, o vereador, Ronildo Macedo (PV), relatou que devido à crise econômica o grandioso evento do Cone Sul teve uma reduzida em seu público. Mas que acredita que no próximo ano evento possa se superar.

O vereador aproveitou para falar um pouco de seu projeto intitulado “Redação e cultura”, que visa formar escritores assíduos e prepará-los para o meio acadêmico. O projeto irá premiar alunos e professores do nível fundamental.

No começo da legislatura desde ano Ronildo Macedo foi eleito para presidir a casa de Leis a partir de 2019.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net