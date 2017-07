Luizinho Goebel fala sobre projetos e expectativas para a 32ª Expovil

Em visita ao estande do Extra de Rondônia, o deputado estadual, Luizinho Goebel, relatou sobre a importância da Expovil para o município de Vilhena.

De acordo com Goebel, a feira agropecuária funciona como uma espécie de vitrine para a divulgação da cidade e um termômetro para medir o setor comercial da região.

Luizinho aproveitou também para falar sobre os projetos voltado ao setor agrícola do município, pois a agricultura é o esteio da economia de todo o Estado e merece atenção.

Ainda, segundo o deputado, está aproveitando o recesso parlamentar para intensificar as visitas as cidades do Cone Sul, indo até ao povo para ter aquela conversa frente a frente e saber das prioridades, para cada dia trabalhar mais e buscar melhorias para a população que tanto almeja.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net