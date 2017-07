Operação conjunta entre PC, PM e PMA prende droga escondida dentro de Bíblia

Durante operação Hidra Ilógica realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Polícia Militar Ambiental (PMA), três pessoas foram presas em Machadinho D’Oeste, no Vale do Jamari, por tráfico de drogas.

A operação, que contou com a participação de cerca de 50 policiais e dois cães farejadores, tem como objetivo combater o tráfico de drogas na cidade e em uma das ações, realizadas na última quinta-feira, 6, prendeu três pessoas, sendo uma mulher de 31 anos e dois jovens de 27 e 24 anos.

A mulher foi presa em uma casa localizada no Bairro Bom Futuro, com uma porção de crack e um cachimbo utilizado no consumo da droga. Em outra residência, localizada na Rua Diomero Moraes Borba, foi preso o jovem de 27 anos, com uma pequena porção de maconha.

Já na Rua Beija Flor, um jovem de 24 anos foi preso com três porções de droga escondidas dentro de uma Bíblia e diversos objetos sem procedência, como eletrônicos, acessórios, dinheiro e um simulacro de arma de fogo.

A operação foi batizada de Hidra Ilógica em homenagem a um ser da mitologia grega que possuía sete cabeças, que ao serem cortadas, se regeneravam, assim como o tráfico, que vem se proliferando na cidade.

Os suspeitos e os objetos apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) da cidade.

Texto: Redação

Foto: Machadinho Online