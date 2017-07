PF apreende quase 30 quilos de skunk em avião

Durante a madrugada desta sexta-feira, 7, a Polícia Federal apreendeu quase 30 quilos de skunk, uma droga mais potente que a maconha, no Aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho.

De acordo com informações, a droga teria saído de barco de Manaus e seguiria de avião até a cidade de Natal no Rio Grande do Norte.

Cinco pessoas foram presas suspeitas de estarem envolvidas com o transporte da droga, que estava sendo monitorado por agentes da Polícia Federal.

A droga apreendida e os suspeitos foram encaminhados à sede da PF em Porto Velho para o registro do flagrante.

Texto: Redação

Fotos: Reprodução