Presidente de honra da Aviagro visita o estande do Extra e fala sobre a Expovil

Na noite desta quinta-feira, 6, o presidente de honra da Associação dos Agropecuaristas de Vilhena (Aviagro) Ilário Bodanese, visitou o estande do Extra do Rondônia e relatou sua expectativa em relação a maior festa do Sul de Rondônia, Expovil.

De acordo com Ilário, a crise financeira de certa forma está ofuscando o brilho da festa, pois mesmo sendo reduzido de 9 para 5 dias, o povo está gastando somente o necessário.

Ainda, segundo Bodanese, ficou 13 anos a frente da entidade e deixou sua marca registrada com o modo de gestão participativa, ou seja, sempre consultava a diretoria e a população antes de tomar qualquer decisão.

Ilário disse que de certa forma é contra a redução de 9 para 5 dias de exposição, mas cada gestor tem sua forma de administrar e conduzir a associação.

Bodanese, ainda ressaltou que empresas de fora às vezes relutam em participar da exposição, já que a feira é de negócios, mas por se limitar há 5 dias, torna inviável o deslocamento para expor seus produtos.

“O povo deveria fazer um esforço e participar mais da exposição já que é a única festa em Vilhena que movimenta com mais afinco o setor comercial, trazendo dividendos para o município, empresários e para a população que participa do show de prêmios,” finalizou Ilário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net