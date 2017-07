Secretário de Obras, Josué Donadon, vistoria ações do programa “Cidade Limpa”

Semosp está realizando serviços de limpeza e pintura de praças e avenidas na cidade

O secretário de obras de Vilhena, Josué Donadon, acompanhou nesta quinta-feira, 6, os serviços de limpeza e pintura de praças e avenidas desenvolvidos pela Semosp na cidade.

De acordo com Donadon, as equipes estão trabalhando, através de revezamento, limpando e pintando as avenidas, incluindo algumas praças da região.

“A prefeita Rosani Donadon quer a cidade mais limpa e bonita. Em comprimento as determinações dela, nesses últimos dias, destinei equipes da Semosp que já limparam e pintaram a praça da Unir e a praça do Mensageiro, revitalizando suas estruturas. Além disso, estamos executando ações de limpeza na Avenida Melvin Jones, preparando a via para receber a pintura nos próximos dias. Também trabalhamos na limpeza e na pintura na Avenida Tancredo Neves, restando apenas um pequeno trecho sentido o Bairro Bodanese. Enviei uma equipe para realizar a roçagem e a limpeza da avenida Perimetral em direção ao Bairro União. Gradativamente, a cidade está restabelecendo o seu brilho e encanto. Estamos focados nisso” enfatizou.

Seguindo o cronograma do programa “Cidade Limpa”, a Prefeitura de Vilhena, através da Semosp, irá continuar com as respectivas ações atendendo as avenidas Capitão Castro, José do Patrocínio, Marques Henriques e demais vias da cidade, dentro do planejamento da Semosp.

Texto e fotos: Assessoria