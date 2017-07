SINE: Vagas de empregos para sexta-feira

• Auxiliar de loja (M)(F) (até 25 anos e nível médio completo) (CURRICULO NO SINE)• Auxiliar de Mecânico Industrial (com experiência) • Caldeireiro (com experiência e curso) • Confeiteira diarista (com experiência) • Corretor de Imóveis (com Creci) • Cozinheira (F) (com experiência) • Diarista (F)(28 até 40 anos) • Eletricista de Caminhão (com experiência) • Eletricista de carro (que entenda de instalação de som) • Esteticista (com experiência) (Currículo no SINE) • Fisioterapeuta (F) (com experiência) • Marmorista (com experiência) (P/COMODORO) • Mecânico de Moto (com experiência) • Mecânico Industrial (com experiência) • Montador de Peças (com experiência) • Motorista e Montador de Moveis (M) (CNH D) (com experiência) • Professora de Pilates (F)(com experiência) • Serviços Gerais de Fazenda (M) (P/Chupinguaia) • Supervisor de loja (M)(F) (até 24 anos com curso superior) (CURRICULO NO SINE) • Técnica de Enfermagem (F)(com experiência) • Técnico de Tacógrafo (M) (com experiência) • Técnico Em Eletrônica (que entenda de RADIO PX E FONTE) • Técnico Refrigeração (com experiência) • Técnico Segurança do Trabalho (com especialização em Segurança Patrimonial) (Currículo no SINE) • Tratorista de Fazenda (M) (com experiência) (P/Chupinguaia)

GRUPO SCHEFFER SAPEZAL

Contrata

OPERADOR AGRÍCOLA II – 20 VAGAS – Desejável que tenha experiência com PRENSA. Experiência comprovada em carteira de trabalho como operador, com e sem alojamento.

OPERADOR AGRÍCOLA III – 05 VAGAS – Desejável que tenha experiência com colheita de algodão com Máquina de Cesto. Experiência comprovada em carteira de trabalho como operador, com e sem alojamento.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

ANALISTA DE LABORATÓRIO E PESQUISA AGRÍCOLA – 01 VAGAS – Auxiliar na pesquisa em laboratório e em campo visando a eficiência do manejo integrado no controle de pragas e doenças, com ênfase na produção agrícola sustentável.

COZINHEIRA – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

DOSADOR – 01 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho. Vaga sem alojamento.

Candidatos podem estar entrando em contato através:

E-mail: rh@gruposcheffer.com.br

Telefones:

(65) 99611-0913

(65) 3383-4800

Fonte: Extra de Rondônia