Vereador Samir Ali fala sobre a 32ªExpovil

Na noite desta sexta-feira, 7, em visita ao estande do Extra de Rondônia, o vereador, Samir Ali (PSDB), relatou sobre a importância da Expovil e sua tradição no município de Vilhena.

De acordo com Samir, devido ao período de crise a festa teve uma redução no público, embora a organização do evento esteja sendo excelente e suprindo as expectativas.

Segundo o vereador, a feira abre espaço para apresentação de grandes e pequenos empresários e a organização deve estar dando ênfase neste aspecto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Apoio: Yune Net