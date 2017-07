Ação da PM apreende menor por furto à residência e o mesmo delata seus receptadores

Na manhã deste sábado, 8, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada no na Rua 1504, no Parque Cidade Jardim I, em Vilhena, para atender ao chamado de um casal, que alegou ter tido sua residência arrombada e que o assaltante, teria furtado uma caixa de som e três aparelhos celulares.

Em diligências nas imediações do local do crime, os militares avistaram um menor, de 17 anos, portando uma caixa de som com as características descritas pelas vítimas, que ao ser abordado, confirmou a autoria do crime. O jovem afirmou também, que venderia os objetos do furto para os mesmos receptadores, como já vinha fazendo há algum tempo, com os produtos de outros delitos praticados por ele na região.

Diante do relato do infrator, os militares o acompanharam até uma residência localizada na Rua 1509, no Bairro Cristo Rei, onde fizeram contanto com Aluciano Nunes da Silva, de 39 anos e Lucas Nunes Ferreira da Silva, de 18 anos, que são pai e filho e que confessaram que pagariam o valor de R$ 70 na caixa de som que o menor havia furtado.

Ainda na residência, foram encontrados um notebook da marca Lenovo, um motobomba da marca Nautilus com duas lâmpadas de led, um vídeo game PS3, uma caixa de som, um tablet, um aparelho celular da marca Samsung e uma televisão de led 42 polegadas, todos produtos de roubos e furtos. Foi encontrada também, uma pequena quantidade de maconha e cocaína.

Durante a confecção do boletim de ocorrências, o casal, que havia acionado os militares, compareceu à Delegacia de Polícia Civil e reconheceu à caixa de som e os aparelhos celulares, assim como também, a dona do Notebook da marca Lenovo, reconheceu o aparelho e o menor infrator, pois segundo a mulher, o jovem é seu primo e havia furtado o aparelho em sua casa no último sábado, 1.

Após o registro da ocorrência, os envolvidos no crime foram apresentados ao delegado de plantão.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia