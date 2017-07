Barcelona x Real Ariquemes: campeão será definido hoje

O Campeonato Rondoniense Sicoob 2017 conhecerá hoje, sábado seu campeão.

Barcelona e Real Ariquemes entram campo a partir das 16 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em busca do título da competição estadual. A partida é válida pelo jogo de volta da final da competição estadual.

Após o empate sem gols no último final de semana, as duas equipes entram em campo em busca da vitória no tempo normal em busca do título da competição. Caso ocorra novo empate, a definição de quem ficará com a taça será nas cobranças de penalidades.

Do lado do Barcelona, o técnico Tiago Batizoco conta com força máxima para o duelo. A aposta do Catalão Vilhenense é na dupla Edilsinho e Cabixi, que já marcou nove gols cada na competição.

Já do lado do Real Ariquemes, o técnico Simonio Veiga conta com dúvidas para o compromisso deste sábado. Os meias Bida e Dabson e o atacante Marco Aurélio estão sob observação do Departamento Médico do Furacão do Jamari.

Os três jogadores sentiram no último jogo e serão avaliados momentos antes do jogo deste sábado. Marco Aurélio saiu de campo contundido na segunda etapa do primeiro jogo da final. Já Bida e Dabson sentiram o desgaste do jogo de ida da decisão e também foram poupados pelo técnico Simonio Veiga durante a semana.

Ficha Técnica

Barcelona x Real Ariquemes

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena-RO);

Data: 08/07/2017 (sábado);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Fledes Rodrigues Santos;

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano e Davi da Silva Oliveira; 4º árbitro: Lindomar Kuhn; 5º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada);

Barcelona

Rocha; Xavão, Douglas, Zé Klock e Victor Hugo; Vitão, Cucau, Nick e Edilsinho; Tuquinha e Cabixi. Técnico: Tiago Batizoco.

Real Ariquemes

Dida; Cássio, Alan, Júnior Porto e Rafael Vioto; Tião Bahia, Michael Douglas, Dabson e Bida (Felipe Cabral); Marco Aurélio (Vágner Júnior) e Leleco. Técnico: Simonio Veiga.

Autor: Futeboldonorte

Foto: Assessoria