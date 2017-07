Em Cerejeiras, cratera próxima ao laticínio pode causar graves acidentes

Na manhã deste sábado, 8, internauta entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para relatar o descaso do poder público junto a comunidade cerejeirense.

De acordo com o internauta, uma grande cratera está tomando conta de boa parte da Avenida Brasil próxima ao laticínio. Se providências não forem tomadas de imediato, acidentes graves poderão acontecer em breve espaço de tempo.

O internauta fotografou o local e enviou as imagens para a reportagem desta página eletrônica, onde pede aos responsáveis que tomem providências o mais breve possível.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta