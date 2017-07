Força Tática prende jovem envolvido em vários roubos e furtos à residência em Vilhena

A prisão ocorreu na madrugada deste sábado, 8, na Rua 830, localizada no Bairro Alto Alegre em Vilhena, durante um patrulhamento de rotina.

Ao avistar um menor, já conhecido no meio policial com por vários delitos, dentre eles, roubo e furto a residência que atende pelo apelido de “Espeto”, uma guarnição da Força Tática deu ordem de parada para abordagem, porém o mesmo, que estava em uma bicicleta, empreendeu fuga por várias ruas, até que sofreu uma queda e acabou sendo interceptado pelos militares.

Em revista ao menor, foi encontrado dois cartuchos de arma de fogo calibre 20, um invólucro de maconha pesando cerca de um grama e três brincos dourados de modelos diferentes.

Quando questionado sobre a procedência da droga e porque portava a munição, o menor relatou que o entorpecente era apenas o restante de uma quantia que havia comprado na casa de seu primo, Wellington Santos Bernardo, de 21 anos, mais conhecido como “Neno” e que estaria levando as munições para ele, pois a arma de fogo referente a estas, estava em sua posse.

Quando “Espeto” informou que a residência de seu primo se localizava na rua 803, naquele mesmo bairro, os militares de pronto reconheceram o endereço devido já terem recebido informações de que no local funcionava um ponto de venda de drogas.

Em abordagem à residência de “Neno”, além do mesmo, estavam no imóvel mais dois menores de 17 e 16 anos, que ao perceberem a presença da polícia, correram para um quarto localizado nos fundos da casa, por onde tentaram fugir pulando a janela.

No imóvel os militares encontraram uma arma tipo espingarda calibre 20 de dois canos, 22 gramas de maconha, um grama de pasta base de cocaína, além de uma certa quantia em dinheiro. Com um dos menores também foi encontrado dinheiro, que o mesmo não soube precisar sua origem e um aparelho celular.

Todos os envolvidos no caso já possuem diversas passagens por delitos envolvendo drogas, sendo que “Espeto”, é suspeito de envolvimento em um homicídio, e ainda na semana corrente, teria sido reconhecido por vítimas de um roubo a residência, onde teria feito toda uma família refém sob a mira de uma arma e subtraído diversos pertences como joias e aparelhos celulares.

Os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido para o registro do flagrante.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia